Zní to samozřejmě otřesně, když dáme do jedné věty ukrajinskou válku a termín „teorie her“. Válka není ani hra, a bohužel již šest týdnů ani teorie. Přesto je však teorie her tím historicky druhým průnikem vojenství a ekonomie. (Ten první průnik je obsažen ve slavném výroku generála Bradleyho, amerického vojevůdce z obou světových válek: „Amatéři řeší strategii. Profíci řeší logistiku.“ A logistika, to je ekonomie – jak nyní pociťují ruská invazní vojska.)

Než pokrok v teorii her převzali ekonomové, byla vyvíjena hlavně vojenskými stratégy. Stala se také základním stavebním kamenem studené války a jejího pověstného nukleárního „červeného tlačítka“. To se nyní do českého mediálního prostoru po 30 letech vrací, proto není od věci podívat se na ukrajinský konflikt očima právě teorie her.

Bezbarvé tlačítko