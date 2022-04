Obyvatel Londýna si mohl, usrkávaje ranní čaj, objednat po telefonu roztodivné produkty z celého světa v takovém množství, jaké mu vyhovovalo, a mohl očekávat, že mu budou brzy doručeny k jeho dveřím. V té samé době mohl investovat své jmění do přírodních zdrojů či podniků v jakékoliv části světa. Tahle pasáž nepochází z nějakého díla pojednávajícího o současném stavu britské metropole. Napsal je před více než stoletím známý ekonom John Maynard Keynes ve snaze zachytit propojenost světového hospodářství těsně před propuknutím první světové války.

Stejně jako onomu londýnskému gentlemanovi i mnohým dnešním lidem by asi připadla absurdní myšlenka, že dekády trvající propojování světa by mělo skončit. Podobně jako globalizace druhé půle 19. století i ta současná přinesla světu prosperitu a zrychlila ekonomický růst. Přesto onen britský gentleman objednávající si snadno zboží z druhého konce světa dost možná vykrvácel na některém z bojišť první světové války. Současná válka na Ukrajině snad nepovede k decimaci celé generace mladých lidí, tak jako tomu bylo před stoletím. Může ale výrazně zbrzdit propojování světa. V tomto dvojčísle Ekonomu jsme se mimo jiné snažili nastínit, jaké by to mělo dopady na Česko i celý svět.

