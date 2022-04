Zabalit do pěti až deseti let Evropu do ovčí vlny, tak zní přání Martina Bernátka, šéfa českého e‑shopu s vlněnými produkty Ovečkárna. „Je to po generace osvědčený produkt. Vlna je antialergická, termoregulační, ekologická, udržitelná,“ vypočítává vlastnosti materiálu, na němž tak smělý plán staví. Vlnu vnímá i jako jistou formu alternativní medicíny, protože její hřejivost urychluje hojení.

Budoucí rozvoj staví i na číslech. Z dvoumilionového obratu v roce 2015 se Ovečkárna dostala na loňských 185 milionů korun a letos míří o dalších 100 milionů výš.

Vyučený automechanik začínal před deseti lety se stánkem na trzích a s výrobky, které odebíral od svého otce. Ty vlněné tvořily jen menší část sortimentu. „První zboží jsem si vzal na dluh, z každého výdělku část splácel a z druhé nakupoval stále víc dalšího zboží. A tak pořád dokola,“ přibližuje začátky Bernátek.

Brzy začal podnikání vidět jinak, chtěl rozjet e‑shop a ukončil spolupráci s otcem, protože potřeboval zboží dostávat mnohem rychleji. Rozhodl se plně věnovat vlně. Tak se začala psát nová historie Ovečkárny. „Uvolnily se mi ruce i mysl. Dříve jsme se museli pořád na někoho spoléhat, teď už to bylo jen na nás.“ Transformace zabrala zhruba čtyři měsíce, aniž by prodej trpěl.

Lidé očekávají, že když u nás nakoupí, tak kvalitní a zdraví prospěšný výrobek, který jim zjednoduší život.

Koncept bez konkurence

Ukázalo se, že sázka na vlnu byla správná. „Vracíme tradiční materiály mezi populaci. Lidé očekávají, že když u nás nakoupí, tak kvalitní a zdraví prospěšný výrobek. A zároveň si ho pořizují proto, aby si zjednodušili a zlepšili život,“ vysvětluje Bernátek. Některé věci vznikají na základě zpětné vazby od zákazníků, sortiment dnes čítá 3,5 tisíce položek.