Nástup elektromobilů ve světě přechází do další fáze. Po osobních vozech a dodávkách začaly firmy nasazovat i větší nákladní auta na elektřinu. První už jezdí také v Česku. Ve střední a východní Evropě ale tento vývoj brzdí nedostatek nákladních elektrovozů, automobilky je přednostně směrují na západní trhy. Ovšem kvůli krátkému dojezdu elektromobilita proniká zatím jen do lokální a regionální nákladní přepravy. A lidé z branže předpokládají, že to tak už zůstane. Elektřina se v dálkové přepravě neuchytí a reálnější alternativou k naftě se stane vodík.

Západ má prioritu

České doručovací firmy začaly využívat dodávky na elektřinu zhruba před dvěma lety. A tyto flotily se stále rozšiřují. Například e‑shop s potravinami Rohlík.cz už využívá 60 doručovacích elektromobilů a tento rok chce jejich řady navýšit až na čtyři stovky. Celý vozový park firmy, jenž jezdí převážně na plyn, nyní zahrnuje bezmála tisícovku aut. Firma plánuje, že od roku 2025 budou všechny její vozy jezdit na elektřinu. Už na to připravuje i svou infrastrukturu. Ve spolupráci s energetickou firmou E.ON staví u svých skladů stovky dobíjecích stanic.

Podobným směrem se ubírá i balíkový dopravce DPD, který využívá dvě desítky elektrododávek a letos jich plánuje nasadit celkem 50. „Řešíme ale s výrobci a dealery, jestli auta vůbec budou, protože si je teď hodně rozebírá západní Evropa. Podobná situace je v celém regionu východní Evropy. Velké trhy na západě mají při dodávkách aut prioritu,“ říká Miloš Malaník, šéf DPD ve střední a východní Evropě.

Užitková auta na elektřinu vyrábí už většina automobilek, například Volkswagen, Stellantis, Nissan či třeba čínský SAIC Maxus. Trh se však stále teprve rozjíždí. Elektromobily a hybridy měly loni podle asociace výrobců automobilů ACEA podíl na všech prodaných dodávkách v Evropě necelých pět procent. Meziročně ale prodeje elektrododávek vzrostly o 63 procent.

První elektrokamiony v Česku

Také větší nákladní elektroauta už vyrábí řada automobilek jako Volvo Trucks, Scania nebo Mercedes‑Benz. I v tomto případě jsou prodeje v Evropě na začátku. Firmy si jich pořídily podle asociace ACEA v Evropské unii přes tisícovku, oproti roku 2020 o čtvrtinu více. Většina se prodala v Německu.

První elektrokamiony se loni rozjely i po českých silnicích. Logistická firma DHL je začala využívat pro rozvoz mezi pěti sklady ve Středočeském kraji a také Škoda Auto pro dopravu po svém areálu. V budoucnu chce mladoboleslavská automobilka elektrokamiony využívat pro dopravu všech komponent z blízkého okolí.

Letos tyto firmy budou následovat další dopravci. C. S. Cargo hodlá od poloviny roku s pomocí elektřiny rozvážet zboží z centrálního skladu obchodního řetězce Lidl po blízkých obchodech a na podobných projektech se domlouvá i s dalšími zákazníky.

Řešíme s výrobci a dealery, jestli auta na elektřinu vůbec budou, protože si je teď hodně rozebírá západní Evropa.

Podle šéfa dopravní firmy Aleše Willerta brzdí nástup těžších nákladních aut na elektřinu především jejich cena. Ta se pohybuje podle typu vozu na dvou‑ až třínásobku vozu na naftu. Také chybí dobíjecí infrastruktura určená pro velká nákladní auta, která potřebují vysoký příkon elektřiny, od 150 kilowattů, a mnohem větší prostor pro manévrování, než stačí osobním autům. Takových nabíječek jsou v Česku jen jednotky.