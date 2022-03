Když premiér Petr Fiala nasedl na vlak do Kyjeva, sklidil za to nebývalé uznání napříč politickým i společenským spektrem. Mohlo se zdát, že vliv Kremlu a jeho přisluhovačů na myšlení a konání většiny Čechů je minulostí. Že jsme za těch několik týdnů hrdinského ukrajinského vzdoru i lidského utrpení vymazali ze svých vědomí a podvědomí všechny ty články, videa, statusy a veřejná prohlášení, kterými nás tu po léta krmili politici z hradní kliky, estébáci i různí pseudoaktivisté a redaktoři ze Sputniku. Zkrátka to vypadalo, jako by investice do dezinformační války byla Rusům platná asi tolik jako tank bez nafty odstavený kdesi v ukrajinském lese.

Ale stačilo jen pár hodin, aby další premiérova cesta, tentokrát na Moravu, ukázala, že opak je pravdou. Že mentálních stereotypů, které se často téměř doslovně překrývají s ruskými narativy, se budeme zbavovat mnohem déle. Ano, mluvím o vyhlášení tendru na nové bloky v Dukovanech.

Rusové stále za dveřmi