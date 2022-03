Kvůli ruské invazi na Ukrajinu zažívá svět zřejmě nejhorší geopolitickou krizi od konce druhé světové války. Rusko nepokrytě vyhrožuje použitím jaderných zbraní, v Evropě se rozhořely nejrozsáhlejší vojenské boje od roku 1945. Umírají v nich tisíce vojáků i civilistů. Při pohledu na americké akciové trhy má ale člověk pocit, že nic z toho se neděje. Akciový index S&P 500 je více než měsíc od začátku válečného konfliktu dokonce v plusu, když posílil zhruba o šest procent.

Znovu se tak ukazuje, že geopolitické krize bývají na akciových trzích spíše příležitostí k nákupu. Propady totiž zpravidla netrvají dlouho. Stačí se podívat do historie: například během karibské krize v roce 1962, kdy se svět dostal na pokraj jaderné války, oslabil index S&P 500 o necelých sedm procent a po 18 dnech už veškeré ztráty zase dohnal.

Jomkipurská válka v roce 1973, která trvala bezmála tři týdny, způsobila americkým trhům jen menší kýchnutí, index S&P 500 poklesl o 0,6 procenta a za šest dní ztrátu vymazal. Dokonce ani teroristické útoky přímo na americké půdě ze září 2001 akciové trhy na dlouho nevyděsily. Stačilo 31 dní a index dohnal ztrátu 11,6 procenta.

Nezbývá než doufat, že si to tentokrát investoři spočítali správně a v příštích dnech se nebude opakovat ten vůbec nejhlubší a nejdelší propad amerických akcií, jaký kdy způsobila geopolitická krize. Index S&P 500 při té příležitosti spadl o 20 procent a trvalo 307 dní, než se z této ztráty zotavil. O jakou situaci že to šlo? Inu o útok na Pearl Harbor, který Spojené státy v roce 1941 přiměl ke vstupu do druhé světové války.

Přeji pěkné čtení.