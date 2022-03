Charakter člověka poznáte ve vyhrocených situacích, to je známá věc. Vidět to můžeme na vlastní oči v těchto dnech všude kolem sebe. V někom se probudilo to nejlepší, v jiném vybublalo na povrch to nejhroznější, co v sobě skrýval. A tak se na straně jedné vzedmula mezi lidmi obrovská vlna solidarity s Ukrajinci, kteří ze své vlasti uprchli, i s těmi, kteří v ní zůstali a bojují s ruskými agresory. Trochu s nadsázkou řečeno se Češi starají o ukrajinské ženy a děti, aby jejich muži mohli s klidnější hlavou bojovat s nepřítelem. A zároveň se skládají na zbraně pro Ukrajince, aby jim to válčení šlo lépe.

Na straně druhé se objevují i lidé, kteří jsou schopni uprchlíkům závidět i vstup do zoologické zahrady za symbolickou jednu korunu. A co hůř, evidentně tu máme i první snahy zneužít zranitelného postavení uprchlíků. O pracovních mafiích, které se snaží lovit uprchlíky, si můžete více přečíst právě v tomto čísle Ekonomu.

Jestli nás něco může naplňovat pýchou, je to skutečnost, že ta první skupina je daleko aktivnější. Nebalamuťme se ale, ona možná není o tolik větší než ta druhá. Jenom se v té celkové společenské atmosféře, kdy pomáhat je normální, mnozí z té druhé skupiny přece jen stydí dát svůj názor veřejně najevo. A svou roli snad hraje i to, že v čele vlády stojí člověk, který „dělá věci, které jsou správné“, byť pro něj samotného mohou být nebezpečné. Exempla trahunt, to věděli už staří Římané.

Na závěr jedno upozornění. V tomto čísle poprvé vychází texty označené jako „Ekonom Legal Garant“. Ve spolupráci s renomovanými advokátními kancelářemi v nich chceme přinášet to nejzajímavější a nejdůležitější z oblasti práva. V pravidelných intervalech také čtenářům nabídneme rozšířenou právní rubriku. Poprvé ji v Ekonomu najdete 7. dubna. Ať vám jsou tyto články a rozhovory k užitku.

Přeji pěkné čtení.