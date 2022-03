Sotva se česká i světová ekonomika začaly oklepávat z pandemického šoku, utrpěly další těžký direkt. Válka na Ukrajině je co do zasaženého území a počtu nasazené techniky největším vojenským konfliktem v Evropě od konce druhé světové války. Logicky přinese, kromě bezpočtu lidských tragédií, i vážné ekonomické problémy. Zjednodušeně řečeno platí, že hospodářský růst bude pomalejší a inflace naopak poroste rychleji, než se čekalo. Jako vždy v historii platí, že kvůli válce zchudneme.

Samotným vojenským konfliktem a především pak přísnými sankcemi se znovu narušují výrobní řetězce, které v posledních letech zpřetrhala pandemie covidu. „Zpracovatelé energetických surovin, především plynu a ropy, chemických surovin, nerostů či obilovin musí obratem najít nové dodavatele alespoň pro část své spotřeby. Exportéři musí znovu začít hledat nová odbytiště pro své výrobky, které prodávali na ruském trhu. Někteří navíc budou ohroženi plánem ruské vlády zamezit prodeji a odchodu zahraničních firem z ruského trhu. Západní firmy, které měly své zastoupení na ruském trhu, budou zkrátka počítat ztráty,“ říká hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Jak ale dodává, ačkoliv odvrácení kormidla od Ruska nebude bezbolestné, neobává se, že by kvůli tomu měly Evropská unie či Česko propadnout do recese. Pro mnohé české firmy to bude dokonce příležitost získat nové zakázky. „Západní firmy budou totiž hledat nové dodavatele mimo ruský trh u spolehlivých partnerů,“ vysvětluje Horská.

Celkově ale budou dopady války samozřejmě negativní. Podle ředitelky Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtové se na kondici všech firem podepíše další zdražování energie, růst nejistoty, obavy o bezpečnost, vysoké výkyvy na akciových trzích, růst cen či nedostatek některých komodit nebo kolísání kurzu koruny. „Kombinace všech těchto faktorů může vést až k ohrožení existence některých českých firem, i když zatím takové informace nemáme. Důležité bude, jak se EU i vláda postaví k případným kompenzacím pro postižené firmy,“ říká Kuchtová.

Propad obchodu s Ruskem přežijeme

Do české ekonomiky se dopady ruské vojenské agrese promítnou například prostřednictvím přímých obchodních vazeb mezi Ruskem a Ukrajinou a českými podniky. Ty vyvezly v loňském roce do Ruska zboží v hodnotě okolo 93 miliard korun, což představuje zhruba dvouprocentní podíl celkového exportu České republiky. Vývoz na Ukrajinu měl pak v loňském roce hodnotu zhruba 35 miliard korun. Narušení těchto vazeb by tedy na celou českou ekonomiku nemělo mít dramatické dopady. To ale neznamená, že to nebude jednotlivé společnosti bolet.