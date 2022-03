Minulý týden zahájilo Rusko útok na svého západního souseda – Ukrajinu. A to i z území Běloruska, kde se diktátor Alexandr Lukašenko definitivně projevil jako na Rusku naprosto závislý vazal. Z vojenského hlediska je naděje Ukrajinců ubránit svoji zemi proti větší a lépe vybavené ruské armádě velmi malá, rozhodující je však i odhodlání a tam Ukrajinci mají na své straně vědomí, že bojují za svoji zemi a za své rodiny. Na rozdíl od ruských propagandistických výroků, že ukrajinští vojáci hromadně dezertují, se takové zprávy nepotvrdily.

Naopak motivace vzdorovat je jasně znát. Mnoho států světa a drtivá většina evropských vlád zareagovaly na konflikt i nabídkou konkrétní vojenské pomoci Ukrajině, která má vojáků a záložníků dost na to, aby se ubránila. Chybí jí však zejména prostředky protiletecké obrany, kde tkví největší výhoda Ruska – v dominanci ve vzdušném prostoru. Avšak ani během prvních pěti dní invaze, která byla navíc zahájena bez vyhlášení války, se Rusům nepovedlo vzdušný prostor zcela ovládnout a ukrajinskou obranu vyřadit. Ukrajina zatím dostala další vojenské vybavení včetně klíčových protitankových zbraní přinejmenším v hodnotě stovek milionů eur. A je možné, že to zdaleka není vše, co jí spojenci napříč světem mohou nabídnout. Ukrajinci se drží a bojují.

Legenda posilující morálku