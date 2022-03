Politická hádka o podobu státního rozpočtu na rok 2022 byla úporná, a Česko proto zažívá nejdelší rozpočtové provizorium ve své historii. Ale zdá se, že vše je již u konce, vláda Petra Fialy představila výsledek s deficitem 280 miliard, což je o 97 miliard méně než v původním návrhu vlády Andreje Babiše.

Celé je to ovšem do velké míry fraška, kdy vlk se nažral a koza zůstala celá. Vlkem je nová vládní pětice, která potřebovala ukázat, jak dokáže po nezodpovědném rozhazování předchozí garnitury šetřit. Snížení výdajů nominálně dosáhlo 77 miliard, ale prakticky vše to jsou jen účetní triky. Nejevidentnější to je u 14 miliard za státního pojištěnce, kdy se částka pouze přesune ze státního rozpočtu do dluhu zdravotních pojišťoven závislých na státu. Do dalšího roku se pak odkládá spousta nezbytných výdajů od těch obranných až po ty investiční.

Koza českého sociálního státu tak zůstala netknutá. Což bylo od počátku jasné, protože na měnění důchodů, sociálních dávek či úpravu daní je třeba novelizace zákonů. A to v tak krátkém čase nemohla nová vláda zvládnout.