Průměrná výše hypotéky v lednu vystoupala bezmála na 3,3 milionu korun. Za posledních 10 let se tak kvůli bezprecedentnímu růstu cen nemovitostí v Česku téměř zdvojnásobila. Průměrná mzda za tu samou dobu přitom vyskočila „jen“ o 50 procent. Je jasné, že pro velkou část lidí se koupě vlastního bytu stává těžko splnitelným snem.

To platí zvlášť poté, co se v posledních měsících prudce zvýšily úrokové sazby a centrální bankéři navíc od dubna výrazně ztíží podmínky poskytování hypoték. Žadatelé starší 36 let budou muset mít našetřeno alespoň 20 procent ceny nemovitosti a výše splátky nesmí přesáhnout 45 procent jejich čistého měsíčního příjmu.

Poptávka po hypotékách letos logicky klesne a otázka je, jak se to projeví v cenách nemovitostí. Objevují se dokonce hlasy, že bychom si mohli zopakovat historickou zkušenost z krize roku 2008, po níž ceny v Česku padaly pět let, přičemž se za tu dobu snížily asi o pětinu. Křišťálovou kouli umožňující mi věrně předpovídat budoucnost sice v ruce nemám, přesto si myslím, že k žádnému podobně dramatickému propadu nedojde.

Především platí, že ačkoliv v lednu meziročně klesl objem poskytnutých hypoték o čtvrtinu, v historickém pohledu zůstává vysoký. Letošní výsledky pořád ještě předčí většinu minulých let. Velká část kupujících hypotéku navíc vůbec nepotřebuje, protože má dostatek finančních zdrojů. Nejde jen o jednotlivce, ale třeba o investiční společnosti či penzijní nebo nemovitostní fondy.

Když si k tomu připočtete rostoucí ceny stavebních materiálů i práce a nedostatek pracovních sil, spíš nás čeká další, byť asi podstatně pozvolnější růst cen. Velké části lidí tak nezbude nic jiného než to, co je na Západě naprosto běžné – jít do nájmu.

Přeji pěkné čtení.