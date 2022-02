Hypoteční trh v posledních měsících totálně otočil kurz. Zatímco ještě před rokem si mohli lidé na bydlení půjčit s úrokem kolem dvou procent ročně, teď se sazby pohybují nejčastěji mezi pěti a šesti procenty. Nejdražší aktuálně je hypotéka s roční fixací na 90 procent hodnoty nemovitosti u Hypoteční banky a ČSOB. Ty ji poskytují s úrokem 6,09 procenta. Ruku v ruce s růstem sazeb lidé ztrácí chuť si půjčovat. Podle údajů České bankovní asociace klesl v lednu objem poskytnutých hypoték o čtvrtinu. A to nejspíš ještě není konečná.

Kdo si plánoval vzít úvěr a loni zaváhal, prohloupil. Zatímco před rokem by na splátkách průměrné hypotéky ve výši 3,3 milionu korun platil při dvacetileté splatnosti kolem 16,5 tisíce korun měsíčně, teď je to zhruba o pět tisíc korun více. Tak moc situaci vyostřil růst sazeb, jejichž zvyšování v posledních měsících citelně zrychluje.

Průměrná úroková sazba z hypotéky, která bývá nižší než ta z oficiálních ceníků bank, protože za nimi má zhruba dvouměsíční zpoždění a reflektuje různé slevy, aktuálně činí 3,43 procenta. A její zvyšování nabírá na obrátkách. „Nepochybně jsme ještě nedosáhli vrcholu. Vzhledem ke stále rostoucí inflaci se dá očekávat, že Česká národní banka ještě neskončila s navyšováním úrokových sazeb,“ říká obchodní ředitel finanční skupiny Partners Jan Brejl.

To se promítne i do zdražování hypoték. „Do léta by mohla sazba zastavit okolo hranice pěti procent,“ očekává Filip Belant, šéf hypotečních úvěrů v České spořitelně.

Tím se hypotéky přiblíží úrovni historických rekordů z roku 2008. Bankéři však věří, že maximum ve výši 5,82 procenta, na něž průměrná úroková sazba podle údajů Fincentrum Hypoindexu vystoupala v srpnu 2008, nepokoří. „V našem výhledu pro první pololetí zatím počítáme s hypotečními sazbami mezi 4,5 a 5,5 procenta,“ říká analytik Golem Finance Luboš Svačina.

Na trhu je vyšší konkurence, než byla před čtrnácti lety, a to zdražování brzdí. „Od léta budou sazby spíše stagnovat nebo velmi nepatrně klesat,“ dodává Belant.