Nejeden ekonom se jistě pousmál, když v pondělí statistický úřad oznámil, že lednová inflace se zastavila na hodnotě 9,9 procenta. Jistě je to jenom náhoda, že to vyšlo takhle těsně v době, kdy se již několik týdnů probírá, jak hluboko budeme v lednu v dvojciferné inflaci. Psychologické hranice jsou totiž důležité, i z finančních trhů známe reálné efekty překročení nějaké číselné hranice, určené jen počtem prstů předních končetin většiny primátů.

Proč je 9,9 překvapivě málo?

Nejdříve ta špatná zpráva: 9,9 procenta samozřejmě vůbec není málo. Jde o navýšení prosincové inflace o jednu třetinu. Kdyby to tímto tempem pokračovalo celý rok, znamenalo by to za rok 2022 šedesátiprocentní inflaci.

Ale na leden je to přece jen málo. Každý první měsíc v roce znamená v časových řadách téměř vždy poskočení. V lednu se totiž vždy zvyšuje spousta jen občas měněných cen, které pak už zůstávají u ledu.