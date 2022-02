V polovině tohoto století by na naší planetě mělo podle predikcí OSN žít něco přes dvě miliardy lidí starších 60 let. Jejich počet by se tak v porovnání s rokem 2020 měl zhruba zdvojnásobit. Celkový počet obyvatel na Zemi přitom za oněch 30 let nabobtná jen zhruba o čtvrtinu. Co to znamená, je zřejmé – světová populace v příštích několika dekádách nezadržitelně zestárne.

„Zešedivění“ světa je zpravidla prezentováno jako hrozba pro globální ekonomiku. Co když je to ale naopak? Co když jsou to právě senioři, kdo ji může podpořit zvýšenou spotřebou?

V takzvané stříbrné ekonomice, tedy odvětví, jež se orientuje na seniory, se ročně protočí více než 7,5 bilionu dolarů. A tato suma bude nepochybně růst. Především v těch nejvyspělejších ekonomikách světa se v poslední době ukazuje, že generace důchodců má větší kupní sílu než generace jejich dětí či vnoučat. Třeba podle statistik švýcarské banky Credit Suisse utrácejí Američané starší 65 let takřka o 40 procent více než mladší lidé. Japonští a švédští senioři utrácejí zhruba o třetinu víc a Němci či Francouzi o pětinu víc než generace později narozených.

Poptávka těchto movitých důchodců bezpochyby ovlivní nabídku a přinese spoustu byznysových, ale třeba také investičních příležitostí. Dlouhodobí investoři by se tak měli co nejdříve začít ohlížet po firmách, které na šedivění světa budou vydělávat.

