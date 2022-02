Ochota a chuť mnoha českých žen jít po rodičovské dovolené opět do práce naráží na množství překážek. Ekonomika tím ročně přichází podle kvalifikovaných kalkulací o 18 miliard korun. Studie analyzující tento stav doporučují finančně zatraktivnit návrat do zaměstnání systémovými změnami v daních a státních příspěvcích rodinám.

Překážkami jsou například nedostatek míst v mateřských školách, nastavení daňového systému nebo neochota zaměstnavatelů přijímat matky na zkrácené úvazky. Obecně jsou ženy na zdejším pracovním trhu výrazně znevýhodněny vůči mužům.

V současném kulturním, společenském a právním prostředí je standardem, aby s dětmi zůstala doma žena. Podle zákona jsou to v základu tři roky nebo po dohodě se zaměstnavatelem čtyři. „Neříkám, že je to špatně,“ říká hlavní ekonom finanční skupiny Roklen Pavel Peterka o situaci, kdy žena vyčerpá rodičovskou kompletně. Problém vidí v tom, že rozhodnutí, zda jít do práce, nebo zůstat doma, není dostatečně svobodné. Stát zvýhodňuje druhou variantu.

Další komplikace nastanou v okamžiku, kdy už žena znovu pracuje. „Stávající kultura svým způsobem předpokládá, že to bude ona, kdo vyzvedne děti ze školy a bude se o ně starat, když jsou nemocné. To se ukazuje i v době pandemie, kdy jsou děti doma nemocné častěji, než tomu bylo v minulých letech,“ připomíná Peterka.

Přetrvávají rozdíly ženy vs. muži