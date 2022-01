Odejít na zahraniční univerzitu je někdy jediná možnost, jak studovat určitou specializaci na nejvyšší úrovni. „Ve společenských vědách patří Univerzita v Birminghamu k nejlépe hodnoceným na světě a jediná nabízí obor global cooperation and security,“ říká Markéta Řeháková. Aktuálně pracuje jako bezpečnostní analytička ve společnosti Semantic Visions, která monitoruje bezpečnostní hrozby. Specializuje se na boj proti dezinformacím a ruské propagandě. Tvrdí, že bez zkušeností ze špičkové univerzity v Británii, kde získala magisterský titul, by se k této práci nedostala, neboť klienty firmy jsou zahraniční vlády i nadnárodní firmy.

Někteří lidé se rozhodnou dokončit vzdělání v zahraničí, protože jsou buď bilingvní, nebo už mají zkušenost z ciziny třeba v podobě jednoho semestru bakalářského studia v evropském programu Erasmus. Je to i váš případ?

Často to tak bývá, ale můj případ to není. Pocházím z rodiny, kde nikdo nemluví cizím jazykem ani nemá vysokoškolské vzdělání. Než jsem se rozhodla odjet do Velké Británie, moje angličtina byla zhruba na úrovni B1. V Birminghamu jsem měla spolužáky z celého světa a mohu potvrdit, že pro většinu nešlo o první zkušenost se životem v zahraničí. Potkala jsem tam i Česku, která měla zároveň britské občanství.

Co ještě vedle znalostí v oboru studium v zahraničí přináší?