Nová vláda vydala svůj základní strategický dokument: programové prohlášení. Aby mohl jakýkoli kabinet své plány dotáhnout do konce, potřebuje k tomu peníze. Proto je užitečné podívat se hned na začátku na to, jaké změny chce vláda provádět v daňové oblasti. Tedy v nástroji, který je pro příjmovou část rozpočtu zásadní.

A daňových bodů je v programovém prohlášení opravdu hodně. Co tedy konkrétně vláda v oblasti daní plánuje a které ze zamýšlených kroků jsou skutečně proveditelné? Pomůže, když si jednotlivé návrhy roztřídíme podle uskutečnitelnosti.

Stačí chtít (a mít peníze)

Do první skupiny bych zařadil změny, které jsou čistě na rozhodnutí kabinetu, respektive parlamentu a u nichž nehrozí kolize například s předpisy Evropské unie. Do této oblasti patří snížení sociálního pojištění na straně zaměstnavatelů o dva procentní body, více motivačně nastavené podmínky pro daňové slevy a odpočty, snížení sociálního pojištění pro částečné pracovní úvazky či podpora zaměstnávání lidí v exekuci reformou srážek ze mzdy. Spadají sem i změny jako zavedení daňových prázdnin pro rodiny se třemi a více dětmi s příjmy do určitého limitu, automatická valorizace základní daňové slevy na poplatníka nebo možnost odečíst si z daní platby za pečovatelské služby. Vesměs tedy změny z pohledu občana nebo podnikatele pozitivní. Na druhou stranu vláda avizuje, že prověří možnosti zrušit daňové výjimky, které bude považovat za nesystémové.