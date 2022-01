Mezi investory se traduje jedna legendární historka. Psal se rok 1929, když se burzovní makléř Joseph Patrick „Joe“ Kennedy, otec pozdějšího amerického prezidenta, zastavil u jednoho čističe bot. Ten mu najednou při práci s kartáčem a leštidlem počal nadšeně vyprávět, že se rovněž pustil do obchodování na burze, a rovnou mu dal i několik investičních tipů. Po tomhle zážitku prý Kennedy okamžitě prodal podstatnou část svého portfolia a začal naopak sázet na propad akciového trhu. Zanedlouho přišel krach na newyorské burze a Kennedy tehdy jako jeden z mála lidí báječně vydělal.

Kdo z vás viděl film Sázka na nejistotu, pojednávající o vzniku americké hypoteční krize, možná si vzpomene na podobnou scénku, byť z poněkud jiného prostředí. Striptérka v ní při tanci u tyče bezelstně popisuje jednomu z hrdinů snímku, že má několik hypoték na byt a pět domů, aniž by tušila, jak málo stačí, aby neměla na splátky dluhu. Onen muž, jehož předlohou byla skutečná postava finančníka Steva Eismana, následně vsadí na prasknutí nemovitostní bubliny a vydělá na něm jmění.

Oba příběhy mají stejnou pointu. V okamžiku, kdy o investicích do určitého aktiva mluví čističi bot, striptérky či třeba taxikáři, prostě každý, kdo se doposud o svět kapitálových trhů vůbec nezajímal, je namístě maximální opatrnost. Hrozí, že se na trhu nafoukla bublina, která může brzy prasknout. Nebo alespoň pořádně splasknout.

Možná se to děje právě nyní. Cena bitcoinu od počátku roku klesla o čtvrtinu, americký akciový index S&P 500 oslaboval počátkem tohoto týdne zhruba 10 procent – jde o jeho nejhorší začátek roku za posledních devět dekád. Pro mnohé to bude bolestná zkušenost. Byla by ale velká škoda, kdyby je od investování odradila, místo aby se z ní poučili.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.