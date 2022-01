Je to skoro tradice, málem až dojemná. Jakmile svět tone v problému a hrozí hospodářský nebo sociální rozvrat, ozve se parta superboháčů s přáním, že by chtěli platit vyšší daně. Respektive, že jim to politici mají umožnit.

Už v září 2011, když vrcholila finanční krize, strhl lavinu daňového altruismu miliardářů americký byznysmen Warren Buffett. Loni o vyšší zdanění pro bohaté žádala iniciativa Milionáři světu. A teď se na Světové ekonomické fórum ve švýcarském Davosu (proběhlé kvůli pandemii virtuálně) obrátila skupina Vlastenečtí milionáři, sdružující celkem 102 milionářů a miliardářů.

„Většina z nás může říci, že zatímco svět si v posledních dvou letech prošel obrovským utrpením, naše bohatství během pandemie vzrostlo – a přesto jen málokdo z nás může upřímně říci, že platí spravedlivý podíl na daních, pokud vůbec někdo,“ stojí ve výzvě iniciativy, kterou založila britská podnikatelka Gemma McGoughová a již podporuje například dědička konglomerátu Disney Abigail Disneyová nebo spoluzakladatel Amazonu Nick Hanauer. „Svět – každá jeho země – musí požadovat, aby bohatí platili spravedlivý podíl. Zdaňte nás, bohaté, a to hned,“ apelují.