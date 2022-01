Nečtou, ale informace si umí najít. Vědí, co chtějí, jsou sebevědomí. O životě mají vlastní představy a tomu přizpůsobují práci. Umí utrácet, ale zároveň také investovat. Tak je obvykle charakterizována generace Z, do níž spadají lidé ve věku zhruba od 10 do 25 let. Se staršími z nich se už začali potkávat zaměstnavatelé i obchodníci a zjišťují, že pokud je chtějí získat na svou stranu, musí s nimi zacházet jinak než s dosavadními pracovníky a zákazníky. Vojtěch Lambert je ředitelem digitální reklamní agentury LCG New Media, která vytváří kampaně s hlavním těžištěm v sociálních sítích, kde jsou „zetkaři“ zachytitelní nejlépe. „Vyžadují absolutní transparentnost,“ říká o nich. „Jakmile něco skrýváte, hned to odhalí a značku rozcupují,“ vysvětluje, proč tato věková skupina přinesla do komerční komunikace důraz na strategii a detailní přípravu krizových plánů. V Česku s tím firmy většinou teprve začínají.

Jak výhodné je pro firmy obracet se na generaci, která teprve vstupuje na trh a má první vlastní peníze?

Rozhodně se jim to vyplatí. Mladší ročníky si ve srovnání s těmi staršími chtějí víc užívat života a to je spojeno s nakupováním, zvlášť na sociálních sítích. Podle průzkumu společnosti eMarketer jsou největší skupinou, která nakupuje právě tady. Zatímco celkově to dělá 44 procent lidí, ve věkové kategorii 18 až 24 let je to aktuálně 58 procent. A čísla porostou s tím, jak budou stárnout. Tito mladí umí utrácet a umí i spořit a investovat. Je to díky většímu přístupu k informacím a mnohdy i vyšší gramotnosti a celkovému přehledu ve srovnání s předchozími generacemi. Vědí například, co udělá s úsporami inflace. S koronakrizí se rozmohl trend aplikací na investování, je tu například Robinhood, kde lze investovat bez provizí. Jedná se o celosvětový trend mezi mladými lidmi. O akcie a kryptoměny se začali zajímat, protože se do investování najednou mohli pustit i s malými částkami. Podle průzkumu LMC má chuť investovat 22 procent lidí mezi 15 a 25 lety, zatímco obecný průměr je 13 procent.