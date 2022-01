Když jsme si před pěti lety s manželkou brali hypotéku na koupi třípokojového bytu v Praze‑Libni, říkal jsem si, že jsme měli uhádat lepší cenu. Upřímně jsem pochyboval, že hodnota nemovitostí v Praze v budoucích letech dramaticky vyskočí. Nakonec jsem poslechl svou ženu. A dobře jsem udělal, kdybych s koupí čekal, pořídím si dnes za ty samé peníze ve stejné lokalitě leda tak garsonku.

Jak vyplývá z dat Eurostatu, za posledních pět let se zvýšila cena bytů v Česku o 76 procent, za posledních dekádu dokonce vyskočila bezmála o 100 procent. Tenhle dramatický růst neustává ani během pandemie. Vždyť ve třetím čtvrtletí loňského roku podle aktuálních dat byty a rodinné domy v Česku podražily meziročně o 22 procent. Což je mimochodem nejvíc v celé Evropské unii.

Na straně jedné to samozřejmě znamená, že se dramaticky snižuje dostupnost bydlení. Obyvatelé Prahy podle propočtů Central Group za třetí kvartál 2021 potřebují na průměrný nový byt o 70 metrech čtverečních bezmála 16 hrubých ročních platů. Tedy přibližně dvakrát víc než lidé ve Varšavě či Vídni. Ve třetím kvartálu roku 2014 by přitom na koupi bytu v Praze stačilo „jen“ 10 ročních platů.

Na celou věc se ale lze podívat i z opačné strany. Ti šťastní, kteří nějakou nemovitost už vlastní (což platí o 79 procentech obyvatel Česka), v posledních letech díky tomu výrazně bohatnou. Nemovitosti se v tomto světle jeví jako skvělá investice. Tedy aspoň do okamžiku, než se podíváte na to, jak se v posledních letech vyvíjely ceny akcií na amerických trzích. Kdybyste do indexu S&P 500 vložili peníze před pěti lety, investovaná suma by se zdvojnásobila. Za posledních 10 let by se vám dokonce připsal výnos 260 procent.

