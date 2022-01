Fotografování prošlo za poslední čtvrtstoletí radikálními změnami – analogové fotoaparáty ustoupily digitálním přístrojům a ty vzápětí téměř vytlačily mobily. Na takové výkyvy řada tradičních obchodů nedokázala reagovat a skončila. Krach kvůli covidu loni málem potkal i pražské centrum FotoŠkoda. Rodinná firma s téměř půlmiliardovým obratem pandemii nakonec ustála a plánuje návrat ke kořenům oboru. Paradoxně za to mohou především mladí nadšenci, kteří v poslední době objevují kouzlo klasického focení na film a práce ve fotokomoře.

Foťáky ze Západu

Otec Milana Škody vedl v Praze za minulého režimu prodejnu drogerie, která zahrnovala i fotografickou sekci. Když bylo synovi kolem dvanácti let, pořídil mu první foťák. Nový koníček mladého Škodu chytl, a tak šel po základní škole studovat fotografii. Po maturitě v 70. letech rovnou nastoupil jako vedoucí do prodejny Foto kino na Václavském náměstí a této lokalitě i tomuto oboru zůstal věrný až do současnosti.

Po sametové revoluci se Milan Škoda rozhodl rozjet vlastní obchod s fotoaparáty a příslušenstvím. V rámci malé privatizace se mu podařilo odkoupit zásoby prodejny, kterou vedl, samotné prostory mu ale v aukci unikly. V roce 1992 si proto pronajal sklad v nedalekém paláci Lucerna, kam zásoby přesunul a naplno spustil vlastní podnik.

Ten zprvu fungoval jen jako bazar. V Česku totiž byly dostupné především fotoaparáty zemí východoevropského bloku a krátce po revoluci ještě nebyla koruna volně směnitelná za zahraniční měny, což začínající firmě značně komplikovalo dovoz zboží ze Západu. Hlad po moderních fotoaparátech byl ale v Česku v té době obrovský. Škoda tak vykupoval použité přístroje, které si lidé vozili ze služebních cest do západoevropských zemí, a ty prodával.

Dorůstá mladá generace, která sledovala své rodiče a prarodiče, jak fotí na film a vyvolávají jej, a chce si to sama vyzkoušet.

Jeho prodejna ze začátku 90. let neměla v Praze příliš konkurence, navíc sídlila v centru města a Škoda měl s prodejem fotoaparátů dlouhé zkušenosti. Díky tomu se jeho byznys rychle rozšiřoval. Podnikatel tak získal peníze na to, aby vyrazil na Západ a začal z norimberského velkoobchodu vozit do té doby v Česku jen výjimečně dostupné nové přístroje renomovaných značek.