1. Aerolinky Delta Air Lines oznámí čísla za rok 2021

Foto: Shutterstock

Americká letecká společnost Delta Air Lines ve čtvrtek 13. ledna oznámí hospodářské výsledky za čtvrté čtvrtletí a také za celý finanční rok. Podle prosincového vyjádření firma čeká, že za loňský rok dosáhne zisku, a to především díky silným prodejům letenek ve čtvrtém kvartálu roku. A to navzdory nové koronavirové variantě omikron, která koncem roku poslala mnoho jejích pilotů do karantény, načež musely aerolinky rušit stovky letů.