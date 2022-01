Proč je výsledný návrh podoby Vltavské filharmonie to poslední, co by Martina Krupauera tížilo? Protože bude určitě dobrý, tvrdí přesvědčeně vedoucí projektového týmu pro vznik dlouho očekávané koncertní síně v Praze. Architekt a spoluzakladatel studia A8000 sedí ve své českobudějovické kanceláři. Bez černého roláku a černých brýlí, jak se majitel jednoho z nejžá­danějších českých ateliérů obvykle prezentuje. Ve světle modré košili rozepnuté na dva knoflíky dělá „pěkný baráky“. Barák je pro Krupauera horská chalupa, jejichž obliba v pandemické situaci letí strmě vzhůru. Barák je pro něj i Vltavská filharmonie, první pražská stavba svého druhu za 100 let.

Jak se dělá architektura v pandemii?

Naše práce nejde dělat z home officu. To jsou jen kecy. Takže jsme ve studiu rychle učinili opatření, aby se naši lidé cítili v pohodě. Když architekturu prezentujete a chcete o ní někoho přesvědčit, nemůže to být chladnokrevné posílání obrázků. Je v tom atmosféra a emoce, musíte klienta o vašem krásném baráku přesvědčit. A představovat miliardový projekt přes obrazovku je velmi složité. Atmosféra ve stavebnictví mi přijde jako po válce. Lidé toho začínají mít dost, chtějí tvořit, vypracovat se z toho a zapomenout, že nějaká pandemie byla.

Takže se investoři nových projektů nebojí?

Zatím jsme to nepocítili. Ale jedna věc je atmosféra a druhá ekonomický vývoj, teprve se uvidí. Co se bude dít s veřejnými stavbami a infrastrukturou, jestli se udrží stávající tempo. Stavebnictví umí velmi rychle reagovat na dobu. A teď poprvé za svou kariéru vidím, že všichni chtějí stavět. Částečně myslím, že to je proto, že se dlouho nestavělo, lidé chtějí bydlet ve stále větších městech a v nejistotě ukládají peníze raději do zlata a nemovitostí než pod polštář. A ještě jednu zajímavou věc jsme zjistili. Pokaždé když byl ve společnosti nějaký problém či krize, tak první, co šlo v našem oboru dolů, bylo rekreační bydlení. Teď je to poprvé, kdy jsou složité časy a druhé bydlení letí nahoru takovým způsobem, že tomu nikdo nerozumí. Všichni ti opatrní developeři, kteří vždycky říkali, že musí být jen v Praze, protože je to jistota, najednou běhají po venkově a po horách. Lokality, které vždycky byly riskantní investicí, najednou představují zajímavé příležitosti.

Ve studiu A8000 se věnujete i retailovým stavbám. Jak investoři přistupují k návrhům obchodů a nákupních center?