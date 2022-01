Začátek nového roku máme spojený s nadějí na lepší budoucnost. Věříme, že dokonalejší bude svět, ve kterém žijeme. Věříme, že dokonalejší budeme i my samotní (a zpravidla se o to alespoň nějakou tu chvíli snažíme). Vidina lepších zítřků je něčím, co nás pohání vpřed. Platí to zvlášť v dobách, jako je ta nynější, kdy se na obzoru objevuje řada ekonomických či geopolitických hrozeb.

Česko nečeká snadný rok, což zřetelně vyplývá i z textů v dvojčísle Ekonomu, které právě držíte v ruce. Budeme se muset vypořádat s dlouhá léta neviděným růstem inflace, mnoha domácnostem se bezprecedentně zvýší ceny, které platí za energie, postcovidové oživení ekonomiky dost možná nebude tak rychlé, jak jsme očekávali. Nová vláda Petra Fialy se vedle toho bude potýkat i s další vlnou pandemie covidu‑19 a k tomu všemu by se měla snažit zkrotit rostoucí veřejné zadlužování. Výdaje státu budou muset klesnout a daně se nevyhnutelně zvýší (ačkoliv to zatím nikdo nechce nahlas přiznat).

Tohle nesnadné období bude ale zároveň příležitostí, jak změnit Česko k lepšímu. Jak už to u nás ostatně bývá zvykem, k dlouho potřebným reformám se přistupuje až v momentech nouze, nikoliv v dobách hojnosti.

Čekají nás každopádně turbulentní časy. Budeme se snažit, aby vám v nich byl týdeník Ekonom spolehlivým a užitečným průvodcem. Pevně věřím, že nám zůstanete věrní i v těchto dobách, kdy ceny všeho letí vzhůru. I my ostatně po dlouhých letech o pár korun zdražujeme, dvojčísla i standardní vydání o desetikorunu. Mohu vám ale slíbit, že to, co si v Ekonomu přečtete, bude opravdu stát za to.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.