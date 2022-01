Zkraje nového roku se hodí připomenout jeden starší příběh o zbohatnutí a krachu s puncem „krásné ztráty“. Může být totiž inspirací, co dělat, až nám inflace spolu s drahotou provětrají konta i peněženky.

Je tomu právě sto dvacet let, co legendární houslový virtuos Jan Kubelík (1880–1940) absolvoval na přelomu let 1901 a 1902 své první americké turné. Pomohl si jím nejen ke světové slávě, ale i k pohádkovému bohatství. Umělec vzešlý z chudé rodiny krejčího v pražské Michli vydělával na honorářích tolik, že si už jako čtyřiadvacetiletý koupil zámek Býchory u Kolína. Záhy pořídil i zámek Orlové na Slovensku a vilu v Opatiji na Jadranu. Další investice do vodního hradu a panství Rotenturm v Burgenlandsku s výnosnými žulovými lomy v roce 1930 se však ukázala být nad jeho možnosti – a věřitelé houslistu připravili o veškerý majetek. Ve dvaapadesáti letech skončil Kubelík bez střechy nad hlavou. Zbyly mu jen jeho housle, cenné stradivárky.