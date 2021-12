Bývalá německá kancléřka Angela Merkelová už se nemůže dočkat, až si na chatě uvaří hrnec své oblíbené bramboračky a pořádně se vyspí. Představa, že stráví zbytek života doma v křesle značky Ikea, jak ji nábytkářský gigant ztvárnil ve své reklamě, je ale mylná. Sedmašedesátiletá politička připouští, že by se brzy začala nudit.

Prozatím má ale radost z toho, že náročnou úlohu šéfa spolkové vlády na sebe vzal po 16 letech někdo jiný: sociální demokrat Olaf Scholz, její dosavadní ministr financí. Když mu Merkelová druhý prosincový týden předávala k užívání berlínské kancléřství, vyprovázel ji špalír zaměstnanců dlouhým potleskem. Důkladnější odpověď na otázku, jak čtyři volební období německé kancléřky hodnotit, budou analytici hledat ještě dlouho. Už teď se ale v něčem shodnou: svému nástupci a jeho kabinetu přenechává zemi, která zoufale potřebuje změnu. A tu nebude snadné prosadit ani zaplatit.

Všechny tři strany, které tvoří Scholzův kabinet, tedy sociální demokraté, liberální svobodná demokracie a němečtí Zelení, voličům před volbami slíbily Německo modernější, lépe přizpůsobené životu ve 21. století. Každá si to ale představuje trochu jinak.

Větrníky? Ano, ale raději o kus vedle

„Klíčová bude reforma energetiky. Dosáhnout na 80procentní podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030 znamená obrovskou změnu,“ míní Jakub Eberle, expert na německou politiku působící na Ústavu mezinárodních vztahů v Praze. V tuto chvíli schází spolkové republice do kýženého podílu ještě 35 procentních bodů. Nová vláda chce na německé silnice dostat miliony nových elektromobilů. Zdejší výrobce v čele s koncernem Volkswagen proto čeká náročné dohánění konkurence z Ameriky a Asie. To ovlivní jejich dodavatele doma i v cizině, včetně Česka.