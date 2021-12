Kdybych měl vybrat jednu fotografii symbolizující letošní rok, nebyl by to překvapivě snímek ilustrující neštěstí covidové pandemie. Byla by to fotka bagru, marně se snažícího vyprostit obří loď Ever Given, jež v březnu na týden kompletně zablokovala Suezský průplav.

Dokonale to ilustrovalo křehkost globální ekonomiky, tolik závislé na těsném propojení celého světa. Suezským průplavem ročně proudí zhruba osmina objemu světového obchodu, a tak i pouhé týdenní přerušení provozu mělo celosvětový efekt. Jedna kostička domina, která spadla v Suezu, měla na druhém konci Země dopad na ceny zboží.

Havárie lodi Ever Given nám (stejně jako pandemie covidu) ukázala, jak zranitelný náš svět je. Snad nám to bude dostatečným varováním. My, lidé žijící ve šťastnějších částech světa, jsme totiž v posledních letech začali považovat spoustu věcí za samozřejmé. Třeba že jsou regály v našich obchodech plné zboží nebo že v případě potřeby dostaneme neodkladně lékařskou pomoc.

Samozřejmé to ale není. Velkou Británii určitě nikdo nepovažuje za rozvojovou zemi, přesto tam v obchodech v důsledku kombinace několika faktorů letos často nebyl dostatek základního zboží. Nemocnicím v řadě zemí zase v důsledku pandemie hrozí zahlcení, a musí tak odkládat plánované operace.

Jestli by pandemie mohla být k něčemu dobrá, pak snad k tomu, že nás opět naučí pokoře. Važme si všeho dobrého, co na světě máme, a pečujme o to. Jen tak se nám podaří těm příštím generacím předat svět ve stavu o něco lepším, než v jakém jsme ho přebírali my.

A jak by tedy mohl vypadat rok 2022? Zamysleli jsme se nad tím, jakými cestami se bude ubírat dění na české politické scéně, podívali jsme se na budoucnost domácí ekonomiky i na to, jak se každého z nás dotknou rostoucí ceny energií. Připravili jsme pro vás analýzu autoprůmyslu i výhled do světa práce budoucnosti.

Rozebíráme také, jak si Německo poradí bez Angely Merkelové i dvoje volby důležité pro budoucnost Evropy – prezidentské ve Francii a parlamentní v Maďarsku.

Pevně věřím, že naše ročenka vám zpříjemní a obohatí vánoční svátky a bude vám dobrým průvodcem po dění ve světě a v Česku i v příštím roce.

Další číslo Ekonomu vyjde 6. ledna, šťastný nový rok přeje redakce.