Jedna ze zemí bývalého východního bloku může projít další revolucí. V parlamentních volbách, které se v Maďarsku s největší pravděpodobností odehrají v dubnu, má poprvé od roku 2010 šanci porazit premiéra Viktora Orbána a jeho stranu Fidesz šest stran spojených v jedné opoziční kandidátce pod vedením starosty města Hódmezővásárhely, charismatického Pétera Márki‑Zaye, který nečekaně a přesvědčivě vyhrál podzimní opoziční primárky.

Podzimní průzkumy veřejného mínění naznačovaly mírnou převahu opozice, z čehož byl Orbán podle některých maďarských analytiků nervózní. Důkazem mělo být i to, že jeho propagandistická mašina, do níž patří i státní média, nedokázala na Márki‑Zaye pořádně zaútočit. Přiřkla mu jen ošoupanou nálepku agenta CIA a vymyslela podivné přízvisko skrytý levičák.

Podle rčení „sledujte peníze“ (follow the money) bylo důležitým znakem Orbánovy nervozity z výsledků voleb už letos na jaře převedení mnoha státem vlastněných aktiv do soukromých nadací, v jejichž čele sedí buď členové Fideszu, nebo prověření sympatizanti vládní strany. Fidesz také do čela mnoha státních orgánů dosadil své lidi tak, aby jejich funkční období daleko přesahovalo konec současného volebního období. Kdyby opozice vyhrála a sestavila vládu, bude mít proti sobě velkou část státního aparátu.

Všeobecná nespokojenost