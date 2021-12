Rok co rok jsem pravidelně v prosinci tázán na výhled pro akciové trhy na další rok. Tazatele většinou zklamu, protože žádný nemám a vlastně ho ani nepostrádám. Pro investování mají význam jen informace zjistitelné a současně podstatné. Sem mi výhled na následující rok nespadá.

Zaprvé, je v podstatě nemožné s vysokou pravděpodobností předpovídat pohyby trhů na tak krátkou dobu, jako je jeden rok. Stačí si vzpomenout na to, co všechno se dělo třeba v uplynulých třech letech. Kolik investorů asi bylo schopno všechny ty věci předvídat? Asi moc ne. Navíc bez ohledu na to, zda jsou akciové trhy drahé, či levné, zda v poslední době rostly, či klesaly, a dokonce i bez ohledu na to, jak si vedou ekonomiky, trhy mohou v příštím roce udělat klidně plus i minus 30 procent nebo také cokoliv mezi tím. Nijak zvlášť si s tím hlavu nelámu.