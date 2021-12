Colin Kahl and Thomas Wright

Aftershocks: Pandemic Politics and the End of the Old International Order

Svět v posledních dvou letech prošel největším ekonomickým šokem od velké hospodářské krize z 30. let minulého století. Pandemie covidu nejenže způsobila smrt milionů lidí na celé planetě, ale rovněž naplno odhalila, jak křehký a zranitelný je náš propojený svět.

Pokrok, kterého lidstvo dosáhlo v posledních dvou dekádách v boji s extrémní chudobou, byl v éře covidu během několika málo měsíců vymazán. Podle odhadů Mezinárodního měnového fondu bude světové bohatství v příštích několika letech o 22 bilionů dolarů nižší, než by tomu bylo bez pandemie. Spory mezi Čínou a Spojenými státy se ještě přiostřily a v mnoha státech se prohloubil boj mezi zastánci demokracie a autoritářského pojetí vlády.

Svět zkrátka zachvátila globální krize, která také vyžadovala co nejjednotnější globální odpověď. Místo toho se ale mezinárodní spolupráce zadrhla. Kniha současného náměstka amerického ministra obrany Colina Kahla a Thomase Wrighta, který je ředitelem amerického Center on the United States and Europe, je skvělým novinářským záznamem jednoho z nejpozoruhodnějších roků posledních dekád.

Zároveň je i podrobnou analýzou, v níž se oba autoři snaží třeba na základě rozhovorů s politickými představiteli zemí z celého světa vysvětlit, jak se to stalo, že místo mezinárodní kooperace vzbudila pandemie covidu spíše mezinárodní rivalitu.