Trh s bydlením stojí na prahu největší změny za posledních třicet let. Pod tlakem regulace i cen rostoucích o desítky procent ročně se v následujících letech dramaticky změní styl, jak v Česku stavíme a bydlíme. Podle majitele developerské společnosti Trigema Marcela Sourala budou nové byty a domy unifikovanější, než bylo zvykem. A bude se více stavět z prefabrikátů. Ve Veselí nad Moravou už například jeho firma staví dům, v němž budou koupelny vyrobené jako celek v továrnách.

Prodejní ceny bytů v Praze za poslední rok podle vašich statistik vzrostly o 15 procent. Očekáváte, že by se poměr ceny bytu k průměrnému příjmu mohl do budoucna snížit?

Nevím, to s určitostí neví nikdo. Aby k tomu mohlo dojít, byla by především zapotřebí větší nabídka bytů. Kdyby nás stát nechal stavět dvakrát třikrát rychleji než teď, tak by se do nabídky dostalo dvakrát třikrát více bytů než teď a potom by začal konečně pořádně fungovat trh. Dneska je bytů málo, a proto jsou drahé. Tak jich dovolme stavět dostatek a pak drahé nebudou.

Letos se má začít v Praze stavět zhruba sedm tisíc bytů. A potřebovali bychom tedy 14 až 21 tisíc bytů ročně. Není to zase příliš?

Rozhodně to není příliš. Praha má ve výstavbě zpoždění. Ve strategickém plánu rozvoje do roku 2030 pražský magistrát před pěti lety uvedl, že Praha potřebuje stavět okolo 10 tisíc bytů ročně. Do dnešního dne se to ale neděje. Pět let se staví kolem pěti až šesti tisíc bytů ročně a tím tady na trhu vzniká deficit. Ten je potřeba dohnat. Potřebují to obyvatelé, aby si mohli pořizovat bydlení za přiměřené ceny, což nyní nemohou.

Je ale vůbec reálné tak velké množství bytů najednou postavit? Když se podívám na poslední statistiky ze stavebnictví, tak to stále zůstává pod úrovní roku 2019. Navíc mu chybí zahraniční dělníci.