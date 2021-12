Díky čtvrté generaci oblíbeného vozu ze Škody Auto by se rok 2021 na českém trhu s automobily dal označit za „rok Fabie“. Ty loňské byly opatřeny mnoha technologiemi, které tomuto vozu byly předtím zapovězené. Novinkou chystanou v Mladé Boleslavi na rok 2022 bude produkční verze elektrického modelu Enyaq iV Coupé. Už známé SUV dostane stylovější a o něco aerodynamičtější karoserii. Škodovka následuje trendy následujícího roku – dominance kategorie SUV a především příchod ještě většího počtu elektrifikovaných modelů.

S plně elektrickými modely počítají i výrobci sportovních automobilů. Třeba Maserati by mohlo ještě před koncem roku 2022 ukázat novou generaci kupé GranTurismo. Spolu s otevřenou verzí GranCabrio to budou první plně elektrické modely značky. Čistě elektrický pohon má vedle benzinového motoru dostat i SUV Grecale.

Důležitým modelem pro Alfu Romeo je SUV Tonale, do něhož značka vkládá velké naděje. Své vůbec první SUV chystá na rok 2022 Ferrari. Jmenovat by se mělo Purosangue a jeho základ by měl být stejný jako u kupé Roma.

Sportovní SUV připravuje i divize M mnichovského koncernu BMW, dále představí první produkční M3 s karoserií kombi a novou generaci modelu X1, s plug‑in hybridním agregátem a nově i s plně elektrickým pohonem. Věčný rival Audi chystá premiéru dalšího elektrického SUV Q6 e‑tron, který bude stát na platformě PPE vytvořené spolu s Porsche. A Mercedes‑Benz předvede nejen novou generaci úspěšného modelu GLC, ale i elektrická SUV EQE a luxusní EQS.

Dojde i na dostupnější SUV, třeba omlazený Volkswagen T‑Roc, který v nabídce doplňuje SUV‑kupé Taigo. To se začalo prodávat v prosinci za ceny těsně pod půlmilionem. Suzuki na konci roku dalo do prodeje novou generaci modelu S‑Cross, ten naopak nad hranicí půl milionu korun startuje. Patří sem i první SUV s logem Smartu, samozřejmě pouze s elektrickým pohonem.

Pokračovat by měl také prodejní růst americké Tesly. Naplno se totiž rozběhne výroba elektrického SUV Model Y v továrně v Berlíně, začít má také výroba v nové továrně v Texasu.