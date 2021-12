Rozsáhlé rozdávání státních peněz končí. Do konce roku nebude schválen státní rozpočet a nejméně do března se v Česku má hospodařit podle rozpočtového provizoria. Což komplikuje situaci u některých výdajů, možná i těch na kompenzace za covid‑19 a infrastrukturu. Vše se děje, aby kabinet Petra Fialy (ODS) měl čas seškrtat výdaje o 80 miliard korun. To zase znamená například zmrazení platů státních zaměstnanců, méně peněz pro úřady i na dotace soukromých podniků.

V resortech, kam teprve přijdou noví ministři, se zpožďuje spouštění prvních programů Národního plánu obnovy. Do něj v příštích pěti letech nateče z Evropské unie v přepočtu téměř 180 miliard korun na rozhýbání ekonomiky postižené covidem. Ze čtyř pětin půjdou veřejnému sektoru a pak – podle plánů ministerstva průmyslu – firmám do tří tisíc zaměstnanců. Větší podniky dostanou, co zbude.

Provizorium není tragédie

Samotné rozpočtové provizorium je hotovou věcí, protože návrh rozpočtu staré vlády přestala nová Poslanecká sněmovna projednávat. „Nová garnitura nastupuje s představou, že chce dělat rozpočtovou politiku jinak. To je logický krok. I když teoreticky může způsobit zpoždění ve výplatách dotací či třeba v placení faktur,“ řekl časopisu Ekonom Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank.

Ministryně financí v demisi Alena Schillerová (ANO 2011) varovala, že provizorium ohrozí čerpání peněz z právě schválených covidových programů. Podle místopředsedy Poslanecké sněmovny a ekonomického odborníka ODS Jana Skopečka, který se opírá o stanovisko právníků, však bude možné vyplácet je dál. Skopeček rovněž tvrdí, že problémem nebude ani pravidlo, že při provizoriu se každý měsíc uvolňuje pouze dvanáctina výdajů předchozího roku: „Vzhledem k tomu, že loňský rozpočet byl objemem velký, jsem přesvědčen, že jedna dvanáctina nebude problém.“

Těžkosti by ovšem podle náměstka ministryně práce Michala Pícla nastaly, pokud by vláda potřebovala peníze nad stanovený limit za mimořádných okolností. Nejde jen o případný další lockdown, ale také o teoretickou nutnost podpory v případě rostoucích cen energie či při odbytových problémech automobilek a jejich dodavatelů.