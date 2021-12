Za posledních 200 let se vytvořila komplexní pravidla a systém na ochranu uměleckých děl, vědeckých objevů a jiných výsledků lidské tvořivosti. Za jejich vznikem stála snaha motivovat jednotlivce i firmy k tvorbě a inovacím odměnou za to, že jejich práva k nim budou rozeznána, že bude respektován vztah autora k jeho výtvoru a že vynálezcům bude poskytnut určitý monopol na jejich objevy. S těmito právy jsou přirozeně spojeny ekonomické výhody, které mají podporovat další tvorbu a investice do vývoje. Ochrana duševního vlastnictví je tak projevem základních svobod umělecké tvorby a vědeckého bádání a práv k jejich výsledkům.