Téměř každý bude nejspíš do konce zimy očkovaný, uzdravený nebo mrtvý, prohlásil před pár dny německý ministr zdravotnictví Jens Spahn. Aby v té třetí kategorii bylo lidí co nejméně, je třeba jich mít co nejvíce v té první, to je logické. Pro Česko teď ale platí jiná logika. Nechceme‑li, aby nám zkolabovaly nemocnice, nestačí jen očkovat (to je práce na měsíce), potřebujeme především testovat.

Zpětně se ukazuje, jak obrovskou chybou bylo zářijové zrušení plošného testování ve školách, z nichž se evidentně stala epicentra nákazy. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch tehdy argumentoval mimo jiné tím, že děti mají v naprosté většině případů bezpříznakový nebo mírný průběh. Což je sice naštěstí pravda, zároveň to ale znamená, že se kvůli zrušení testování stali školáci ideálními roznašeči nákazy po populaci. Příkladem budiž třída mé dcery, kde bylo po obnovení testování v tomto týdnu pozitivních hned několik jinak zdánlivě zdravých žáků.

Vedle toho je zapotřebí testovat i v domácnostech nakažených, aby se nestávalo to, co je nyní zcela běžné. Tedy že její ostatní „nenakažení“ členové dál bez otestování chodí do práce/školy a často tak roznáší virus v populaci.

Čím dřív si to politici uvědomí a začnou podle toho konat, tím kratší lockdown nás čeká. Že nějaký bude, to je totiž takřka jisté.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.