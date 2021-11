Na pódiu pražského divadla Klub Letka je jedenáct herců. Každý představuje jiný typ osobnosti. Je tu městský člověk z bohatší čtvrti, „biomatka“ či podnikatel z menšího města. Vstupují společně do různých situací. Inscenují třeba hostinu, při níž každý dostane za úkol reprezentovat jiné gusto. Jeden je zapřisáhlý milovník českého kapra, jiný zase nejí jiné ryby než mořské. Vzniká mezi nimi napjatý spor. Stejně se vyhrotí i hra na tiskovou konferenci, kde musí prezentující odpovídat na kritické otázky různých typů médií. Zažít názorové střety je přesně to, proč na jeviště přišli. Ve skutečnosti to nejsou herci, ale zástupci, majitelé i zaměstnanci firmy, která v tomto procesu hledá definici značky a své cílové skupiny. Zúčastnění získají nové náhledy na to, co vidí každý den.

Takto prošla metodou CreateValue nová značka Alaskan Fisherman, dodávající lososy českým zákazníkům. A spolu s ní za poslední dva roky dalších několik desítek firem. Jejím prostřednictvím se dobrala hokejová Sparta sloganu „Nezastavíš“ nebo výrobce kuchyňského vybavení Potten & Pannen svého „Kitchen is for dancing“. Metodu vytvořil bývalý reklamní kreativec Milan Šemelák a spojil v ní své marketingové know‑how s prvky dramatiky a psychologických systemických konstelací.