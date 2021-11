Celosvětová vakcinace spojená s šířením nemoci covid‑19 podnítila bádání a snahu inovovat. Tým ze Stanfordovy univerzity a Severokarolínské univerzity v Chapel Hill otestoval metodu očkování pomocí speciálních náplastí s mikrojehličkami jako bezbolestnou náhradu za klasické injekce. Po nalepení se z nich vakcína uvolňovala přímo do kůže, jež je plná buněk imunitního systému, na které má látka působit.

Za její výhodu autoři označují, že k aplikaci není potřeba tolik zdravotníků. Speciální náplast může lepit člověk bez většího proškolení, případně sám pacient. Odpadá také problém s likvidací jehel. Jak vyplývá ze studie zveřejněné v září v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, imunitní reakce po aplikaci náplasti byla desetkrát větší než u očkování podaného klasickou injekcí. Výzkumníci se proto domnívají, že by pro vakcinaci náplastí měla stačit menší dávka účinné látky.