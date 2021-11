Příštím českým premiérem bude Petr Fiala, potvrdil minulý týden prezident Miloš Zeman a rozehnal tím obavy části veřejnosti, že bude navzdory výsledku voleb držet u moci Andreje Babiše. Popravdě řečeno, současný předseda vlády by měl být vlastně docela rád. Příští kabinet bude muset řešit hned několik krizí, na nichž nese velký díl viny právě současná vláda. Co Babiš zčásti nadrobil, bude muset Fiala sníst. A chutnat to nebude.

Česko se střemhlav řítí do další pandemické krize, za niž si zase z velké části můžeme sami. Vládní politici nechávali dlouho rozběhnout další vlnu covidu v podstatě bez jakýchkoliv protiopatření, a tak dnes máme denně zhruba dvojnásobný počet nových případů nákazy na milion obyvatel ve srovnání se sousedním Německem.

Fialův kabinet se bude muset popasovat i se schodkem veřejných financí, který v posledních letech hrozivě roste. Znovu je třeba připomenout, že v rámci Evropské unie je letos Česko za Kyprem na druhém místě v žebříčku nejrychleji se zadlužujících států.

K tomu si připočtěte rychle rostoucí inflaci, která má podle nedávného vyjádření guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka dosáhnout na přelomu roku sedmi procent. Přidejte krizi energetickou, v jejímž důsledku se stovky tisíc domácností v Česku dostanou do si­tuace, kdy nebudou mít dostatek peněz na to, aby si v nastávající zimě doma pohodlně zatopily. A navrch přihoďme ještě nedostatek čipů sužující automobilový průmysl, který je tahounem české ekonomiky, či mezinárodní výrobní i přepravní krizi, jež zpomaluje růst celé světové ekonomiky.

Na příštího předsedu vlády čeká hodně těžká výzva. Nelze než jak jemu, tak vlastně nám všem popřát, aby se s ní vypořádal co nejlépe.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.