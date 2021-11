Nejasný zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana nastoluje otázku, kdo se může na Pražském hradě stát jeho nástupcem. Miliardáři Andrej Babiš či Karel Janeček, generál Petr Pavel či například rektorka Danuše Nerudová? Volba je naplánována na počátek roku 2023, může však přijít daleko dříve – v případě, že prezident z funkce odstoupí, se musí uskutečnit do 90 dnů.

Volba nové hlavy státu znamená zásadní změnu, protože jí skončí éra prezidentů, kteří před více než 30 lety vstoupili do politiky, aby pomohli při obnovení demokracie a tržní ekonomiky. Na Pražském hradě by už úřadoval představitel další generace. A nevracel by zemi do tradičních kolejí, ale moderoval by přechod do doby, která již klade důraz na ekologii, sociální a genderové otázky či rozvoj a regulace moderních technologií.

Týdeník Ekonom oslovil politiky a osobnosti, jejichž jména se v souvislosti s volbou nové hlavy státu nejčastěji objevují. Zeptali jsme se jich, zda do prezidentské volby půjdou a jakou vizi by chtěli prosazovat. Polovina neodpověděla, což ale neznamená, že ti, kteří mlčí, nemají o úřad zájem.

Nejisté propočty