Dvaatřicet úspěšných českých manažerů a podnikatelů zaštítí svými jmény plán, který má připravit zemi na rychle se měnící podmínky globálního podnikání. Má širokou podporu dalších byznysmenů i Svazu průmyslu a dopravy České republiky, jehož prezident Jaroslav Hanák tvrdí, že částečně předbíhá i vývoj v západních zemích. „Jsem zvědav, jak zareaguje vláda, je to nová cesta k moderní ekonomice s hotovým českým výrobkem,“ říká šéf organizace reprezentující více než 11 tisíc tuzemských firem s 1,3 milionu zaměstnanců. Hanák ji zastupuje v tripartitě, při jednáních s vládou a s odbory. Plán bude představen za necelé dva týdny.

V Česku se rýsuje nová vláda, po osmi letech pravicového směru. Čekáte vyšší odbornost ekonomických ministrů?

Nevím ještě, kdo to bude, takže je těžké k tomu něco říct. Každopádně to celá vláda bude mít nepředstavitelně těžké, země je ve velmi špatné kondici, ceny energií a surovin dramaticky rostou, řada věcí je nedostatkových. Do toho se přidávají nákupy lidí, kteří spekulují na růst cen zboží.

Srovná se to?

Věřím, že ano, počítám snad ve druhém čtvrtletí příštího roku. Nicméně takový je kapitalismus. Tahle vláda má smůlu, to když vládl premiér Bohuslav Sobotka, třeba v letech 2012 a 2013, přišlo nejlepší období naší země. Ekonomika jela, lidé se měli dobře, i když to řada z nich nepřizná. Covid to změnil.

V čem to bude mít nová vláda těžké?

Za prvé: bude mít těžkého soupeře, Andrej Babiš jí neodpustí ani malou chybičku. Za druhé: pětice stran u vlády je moc. Jsou nesourodí, od pirátské extrémní zelené levice po klasickou pravici jako TOP 09. Mám strach, že vnitřní jednotu neudrží ani rok. Až se bude blížit termín krajských voleb, odhaduji to na duben či květen příštího roku, už tady budou problémy i ekonomického rázu. Věřím ale, že nová vláda zlepší komunikaci s občany. Věřím, že dá vyšší důležitost tripartitě. Chci věřit, že covid už bude na ústupu, protože bude naočkováno už sedmdesát procent lidí. Věřím, že nová vláda bude podporovat export.

Přijde velké zemětřesení ve státní správě či agenturách?

Na ministerstvech a ve vládou řízených organizacích vypukne tsunami. Noví ministři budou potřebovat své lidi na politických postech. Jestli to přinese i vyšší odbornost úředníků? Byl bych hrozně rád. Potěšilo by mě i zkvalitnění Exportní garanční a pojišťovací společnosti, České exportní banky a CzechInvestu. EGAP nicméně šlape velmi dobře, Správa železnic funguje nejlíp v historii. Taky díky tomu, že má nejvíc peněz v historii. Mívali patnáct až dvacet miliard, dnes čtyřicet či padesát.

Kauza Bohemia Energy není překvapivá. Mělo to masivní a spekulativní reklamu. Lidé podlehli a budou za to potrestáni.

Vládě, která vznikne, Svaz průmyslu a dopravy předložil osm hlavních ekonomických priorit, které by měla řešit. Co jí radíte k rostoucímu dluhu a v daňové politice?

Chceme určitou daňovou předvídatelnost. Nastupující vláda říká, že žádné daně nezvedne. Myslím si, že to není úplně přesné, určitě budou řešit tabák či alkohol. Některé daně se budou zřejmě muset zvednout kvůli EU. Možná digitální, otázkou jsou ekologické daně. Byl bych šťastný, kdyby se daně snižovaly, ale to se vzhledem k zadlužení země nedá čekat.

Měl by stát srazit výdaje?

Tam je třeba udělat pořádek. Od roku 2017 se hodně zvyšoval počet úředníků, třeba i kvůli agendám EU. Co agenda, to 150 až 200 úředníků. Co agenda, to náměstek ministra, pak několik vrchních ředitelů, pak další ředitelé a úředníci. Věřím, že za Babišovy vlády se kvůli tomu zvýšily náklady na chod státního aparátu až o sto miliard korun. To je katastrofa. Věřím, že nový ministr financí, kterým by mohl být Zbyněk Stanjura, se na to dobře podívá. Ve firmách se to dělá tak, že když nabude agenda, jako první se řeší, komu se přidělí, a ne že hned beru člověka navíc.

A co daň z příjmu, která se i díky ODS výrazně snížila?

Nevím, co s tím nová vláda bude dělat. Mohu podlézat zaměstnancům a říkat, že je dobře, když mají vyšší čistý příjem. Na stranu druhou, když se taková daň o jedno nebo dvě procenta zvedne a zlepší to státní dluh, bude víc peněz na zdravotnictví nebo na sociální služby. Populace stárne, v nějakém typu domova můžeme skončit všichni. Věřím, že 70 či 80 procent mých zaměstnanců by rozumné zvýšení daně z příjmu pochopilo. Jestli to pochopí celá republika, to nevím. Snížení daní bylo dopředu a dočasně dohodnuto, pokud vím, na dva roky. Vláda bude muset reagovat, je to sekera v rozpočtu ve výši 100 či 110 miliard.

Jaroslav Hanák Prezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky, který reprezentuje více než 11 tisíc tuzemských firem s 1,3 milionu zaměstnanců. Absolvoval VŠE, ke konci 70. let se rychle stal šéfem plánování a financování v dopravním podniku ČSAD Prostějov. Na začátku 90. let společnost privatizoval a je jejím majoritním vlastníkem. Dnešní firma First Transport Lines provozuje autobusovou dopravu, čerpací stanice na naftu a CNG i kamiony. Tržby činí kolem 700 milionů korun ročně a má do 250 zaměstnanců.

Jak by se měla proměnit struktura české ekonomiky?

Už 16. listopadu představí skupina 32 z nejvýznamnějších podnikatelů země body, jak má vypadat budoucnost naší ekonomiky. Je 32 let od Listopadu, proto ta symbolika.

Co v tom materiálu je? Nikde jsem o něm zatím neslyšel.

Je to úplně nová věc z minulého týdne, zveřejněná na představenstvu Svazu průmyslu a dopravy. Byl jsem první, s kým se to konzultovalo. Nemůžu zatím nic pro­zradit, ale líbí se mi to. Jsem zvědav, jak zareaguje vláda, je to nová cesta k moderní ekonomice s hotovým českým výrobkem. Myšlenkově je to skvělé, obsah dotvoříme. Toho, kdo bude dělat ekonomiku ve vládě, to musí zaujmout. Je to i reakce na ty, kteří říkají, že jsme jen montovna. To mě neuvěřitelně štve.

Co tedy jsme?

Subdodavatelská země, to je pravda, ale nikoli montovna! Materiál se zabývá celou ekonomikou, jsou tam i věci, které ještě ani v určitých západních zemích nejsou. Věci, o kterých jsme tady u nás ještě ani nepřemýšleli. Víc říct opravdu nemohu, autoři se nad tím scházeli a napracovali. Přednesou to Radek Špicar a Martin Wichterle, kolegové z představenstva svazu.

Ceny energií rychle rostou, trh poznamenalo i nesolidní jednání některých dodavatelů. Jak se na to díváte?

Kauza Bohemia Energy je nesolidní, to ano, ale nikoli překvapivá. Český člověk tím, jak chodí do obchodních domů na slevy, je pak hledá ve všem. A tohle mělo masivní a spekulativní reklamu se známými tvářemi. Nedivím se, že lidé podlehli, budou za to potrestáni.

Není rolí státu ochránit spotřebitele před těmito praktikami v tak klíčovém odvětví?

Je pravda, že nevím, proč se na to Energetický a regulační úřad nepodíval. A hodně špatné je, že nezjistil, že žádnou energii vlastně nemají, že je to jen překupník, který vydělává na spekulaci lidí na nejnižší ceny. Majitel Bohemia Energy musel vědět, že když se takto pohnou ceny, tak zkrachuje. Nicméně na tom vydělával miliardy, které lidé platili. Byla to vlastně spekulace všech.

Jak to narovnat do budoucna?

Klasická energetika bude jedním z nejtěžších problémů země. Nezávidím nové vládě, že musí udělat nový energetický mix, reálný a podložený. Musí umět zapracovat v Bruselu a zajistit dostatek zemního plynu, bez kterého se neobejdeme. Musí zajistit výjimku na bezemisnost a prodloužit ji zhruba do roku 2045. Musí si ujasnit, zda a kdy platí konec spalování uhlí a zda platí přechod tepláren na plyn do roku 2045.

Znervóznilo mě, že Němci se chystají přijmout až 400 tisíc cizinců ročně. Nabídnou víc. Hrozí, že z Česka vysají pracovní sílu.

A jaderná energetika?

To je složitá a těžká věc. Vláda bude muset zajistit soutěže na výstavbu jaderných bloků, uhelné elektrárny pomalu končí. Britové, Američané nebo Jihokorejci pracují na modulárních jaderných elektrárnách. Moduly jsou levnější i logisticky dostupnější, tudy vede cesta. Střednědobým řešením je plyn pro energetiku i teplárenství. Jádro přijde na řadu snad kolem roku 2036. Věřím, že se začne rozvíjet vodík.

Česku chybí pracovní síly. Co s tím?

To je nepředstavitelný problém a jsem rád, že i vznikající vláda si to uvědomuje. Celá politická scéna se dala překvapivě zblbnout Tomiem Okamurou, že nesmí přijít žádný cizinec. Nikdo neměl odvahu přijít s tím, že jsou imigranti, kteří jsou potřeba, pro ekonomiku, pro zdravotnictví, že je to prostě chtěná imigrace. Nikdo neřekl vůbec nic, všichni drželi zobák. Vyčítám jim, že jsme ztratili spousty času. Byl tady covid, po restartu v květnu se mohla udělat perfektní pravidla pro zahraniční zaměstnance, tak jako to udělali Poláci. Do měsíce tady Ukrajinci mohli být.

Poláci tedy pravidla udělali dobře?

Poláci a Dánové mají nejlepší podmínky. V Polsku pracuje zhruba 1,5 milionu Ukrajinců. Funguje to tak, že třeba Ukrajinec přijede do Polska přímo na schengenská víza, která si vyřídí. Jde na určité vojvodství a řekne třeba, že hledá práci strojníka, sestry či lékaře. Prokáže kvalifikaci, vzdělání, vízum a oni mu nabídnou, kde může pracovat. Hned a natvrdo. Do měsíce. U nás to trvá měsíců šest až devět. Jestli nová vláda nezareaguje rychle, pak neseženeme ročně těch třicet tisíc imigrantů, které budeme potřebovat.

Proč třicet tisíc?

O tolik víc seniorů bude odcházet do důchodu, než bude mladých přicházet do ekonomiky. Němci oznámili, že jim chybí 1,25 milionu lidí, z toho dvě třetiny kvalifikovaných. Ročně by rádi na imigraci získali 400 tisíc lidí a k tomu, a to je ta nejdůležitější věta, je třeba vypracovat co nejlepší motivační pravidla.

Co to znamená?

Jestli Němci udělají motivační pravidla a nabídnou velké vstupní peníze, bude z toho náš problém. Hodně mě to znervóznilo, německá ekonomika je lákavější než česká. Bude to těžký soupeř. Nejenom že lidé nepřijdou, ale hrozí, že Němci vysají i ty, co tady jsou, včetně Čechů.

Co vás naopak na českém průmyslu těší?

Určitě strojírenský veletrh v Brně. Už se těším, až se tam v pondělí projdu, půjdu se podívat, jak se firmy posunuly. Doufám, že i politici se půjdou podívat. Ať vidí, kde český průmysl je. České firmy umí, covid je nezlomil. Ukázal, že jsou výrazně lepší než stát. Byli jsme flexibilní, uměli jsme to zorganizovat, zvládli jsme to velmi dobře. Byl bych rád, aby český kapitál sílil. Je to důležité pro sebevědomí českého národa. Za třicet let od revoluce si lidé moc nevzpomenou na příklad úspěšného podnikatele, jako byl za první republiky Baťa, zato nějakého šudlaře z hokeje si vybaví hned. To mě mrzí. Chybí mi společenský respekt k úspěšným podnikatelům. Jsou to schopné osobnosti, dávají lidem práci, rozhodují o budoucnosti země. Je tady obrovský počet schopných lidí, kteří jsou nastartovaní být hodně úspěšní.