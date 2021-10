Mnoho firem a domácností v Česku čeká těžká zima. Prudké zdražení cen energií následované pádem několika jejich dodavatelů včetně obří Bohemia Energy ponechalo téměř milion zákazníků bez dlouhodobých smluv na dodávku plynu a elektřiny. Podle odhadu analytika trhů s energiemi Michala Šnobra budou tihle lidé muset na přechodnou dobu platit v případě elektřiny zhruba trojnásobek toho, co byli zvyklí doposud, v případě plynu až pětinásobek dosavadních cen.

Pro řadu z nich to může být existenční problém. Jak upozornil ekonom Filip Pertold z centra CERGE‑EI, data Evropské komise za rok 2018 ukazují, že u nejchudší desetiny domácností v Česku tvoří platby za energie pětinu celkových výdajů. Za předpokladu, že skladba zákazníků Bohemia Energy zhruba odpovídá skladbě obyvatel této země, máme tu rázem kolem sto tisíc odběratelů ohrožených růstem cen. Sto tisíc domácností, ve kterých si budou muset hodně rozmýšlet, jestli si v zimě dostatečně zatopí, protože jim peníze pak mohou chybět jinde.

Tihle lidé by teď od státu potřebovali adresnou pomoc. Jediné, na co se ale končící vláda premiéra Andreje Babiše zmohla, je návrh na plošné prominutí daně z přidané hodnoty za elektřinu a za plyn za listopad a prosinec. Jinak řečeno se „tupě“ sníží cena energie všem, i těm, kteří ji mají zafixovanou a žádnou finanční pomoc aktuálně nepotřebují. Upřímně řečeno, dalo se ale po zkušenostech z pandemie čekat od této vládnoucí garnitury nějaké inteligentnější řešení? Asi by to bylo naivní.

