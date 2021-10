Na konci 80. let minulého století symbolizovali finančníci (a bratranci) Henry Kravis a George Roberts pro mnohé lidi veškeré zlo Wall Street. Nepřátelsky ovládali firmy, načež je rozkouskovali na menší podniky, drasticky osekali náklady, a co zbylo, se ziskem prodávali. Jejich společnost KKR se stala symbolem toho nejdrsnějšího kapitalismu, oni samotní vydělali během kariéry každý kolem jedenácti miliard dolarů.

Před pár dny tihle dva finanční nájezdníci takřka po půl století společný podnik opustili. Jejich nástupníky se stali manažeři Joe Bae a Scott Nuttall, kteří se o řízení KKR dělili s oběma matadory již od roku 2017.

Finanční rváči

Psal se rok 1951, když sedmiletý George Roberts přijel z Houstonu do Tulsy za svým stejně starým bratrancem Henrym Kravisem. Setkání dvou horkokrevných hochů skončilo velkou rvačkou, ze které si Henry odnesl 23 stehů. „George si ode mě chtěl půjčit kolo, ale já mu ho nechtěl dát, a tak mě honil po domě. Já narazil do rohu a rozrazil si lebku,“ vzpomínal později Kravis. Podle jeho slov to byl poslední souboj, který mezi sebou svedli. Bok po boku jich ale v následujících dekádách vybojovali na finančních trzích nepočítaně. A prokázali v nich, že pro ránu opravdu nejdou daleko.