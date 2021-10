Nebylo snad nikoho, kdo by v sobotu vpodvečer neslyšel tu obrovskou ránu. Totiž jak demokratům v tuzemsku, ale i v zemích západního světa spadl kámen ze srdce, že se Česko po sečtení výsledků voleb do sněmovny vrací k normální, nepopulistické politice. Bylo to o fous: vinou koalice ANO a ČSSD podporované tu KSČM, jindy SPD a vždy prezidentem Milošem Zemanem už země málem dospěla k bodu nenávratu jako Maďarsko či Polsko. Stoosmičková většina však zajišťuje pěti stranám dvou koalic Spolu a PirSTAN spolehlivý základ změny. Gratulace a dík patří i Milionu chvilek pro demokracii, který už od jara 2019 mobilizoval občanskou společnost a dotlačil rozdrobenou opozici k sjednocení. Vyhráno však zdaleka není. A to nejen kvůli komplikované dělbě křesel, rozčarování vykroužkovaných Pirátů nebo očekávaným obstrukcím prezidenta Miloše Zemana a jeho zdravotnímu „výpadku“.