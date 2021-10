Vlna populismu ve střední a východní Evropě prý oslabuje, napsal v reakci na výsledky českých parlamentních voleb deník The New York Times. Nevím, jestli je to ze strany amerických novinářů naivita, nebo neznalost, každopádně jejich tvrzení neodpovídá realitě.

Tyto volby pouze potvrdily to, co jsme mohli vidět již při posledních prezidentských volbách – česká společnost je rozštěpená. Hlasů pro populistické a extremistické strany bylo něco kolem 2,7 milionu, „demokratická“ uskupení (koalice Spolu a PirSTAN, ČSSD a Strana zelených) jich získala zhruba o 100 tisíc méně.

Žádný ústup populismu se tedy nekoná, volební neúspěch těchto stran lze přičíst pouze tomu, že se jich o přízeň voličů popralo příliš mnoho. Potřebnou pětiprocentní hranici tak nepřekonali ani komunisté, ani Přísaha, ani TSS a ani Volný blok. Když se přičte i fiasko ČSSD, vychází nám, že v letošních volbách propadlo přes milion hlasů. Jinak řečeno, téměř každý pátý člověk, který letos volil, nebude mít ve sněmovně svého zástupce.

Související

Pro všechny demokratické strany, které by v dohledné době měly (doufejme) ustavit vládu, z toho vyplývá obrovská zodpovědnost. Nesmí na tento milion našich spoluobčanů zapomenout. Musí jim naslouchat a musí k nim mluvit. Naše společnost – a nejsme v tom ve světě žádnou výjimkou – je zoufale rozštěpená. Potřebujeme konečně začít zahazovat příkopy, které jsme mezi sebou vyhloubili. Jinak hrozí, že při těch dalších volbách budou americké deníky překvapeně psát o vlně populismu, jež ovládla střední Evropu.

Přeji pěkné čtení a pevné zdraví.