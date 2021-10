Když Google v roce 2019 na své vývojářské konferenci v Kalifornii oznámil, že se preferovaným programovacím jazykem pro vývoj aplikací pro Android místo legendární Javy stává Kotlin, běžný člověk tuto informaci vůbec nepostřehl. V Petrohradu ale bouchli šampaňské. Právě odsud pochází společnost JetBrains, která Kotlin vytvořila (na snímku její petrohradská budova).

Už několik let je mezi programátory po celém světě určitou modlou. JetBrains pro ně vyvíjí i různé softwarové nástroje. Jde například o IntelliJ Idea, což je komplexní rozhraní, ve kterém programátoři píší kód. Firma se soustřeďuje na specifické požadavky zákazníků a do velké míry získává další klienty, aniž by musela aktivně řešit marketing, PR a prodeje. Programátoři si o JetBrains sami řeknou a v podstatě vytvářejí neplacenou prodejní a propagační síť. Jde o takzvaný love brand a v debatách s programátory se na něj těžko hledá kritika. Popularitu naznačují i tržní statistiky. IntelliJ Idea má mezi podobnými nástroji pro programovací jazyk Java podíl více než 70 procent (průzkum Developer Ecosystem Survey).

Jeden z rozšířených pohledů na JetBrains shrnul na blogu vývojář Prashant Deva: „Je to jednorožec, o kterém v Silicon Valley neradi mluví. Je plně financován z vlastních zdrojů, je postaven na dobrém technickém jádru, houževnatý v těžkých časech a vyhrává tím, že má lepší produkt. Není propagován Paulem Grahamem (ikona investic ve Valley), není investován z Andreessen Horowitz (prestižní fond), nemá neprofitabilní byznysmodel, nevyhazuje miliony dolarů za dekadentní party a je založen intelektuály.“

Téměř miliarda na daních