Co se týče daní, mohli si podnikatelé v době pandemie trochu vydechnout. Berní úředníci omezili svoji kontrolní činnost, loni v květnu pak vláda dokonce zastavila elektronickou evidenci tržeb, která je pro finanční správu důležitým zdrojem informací. „V covidové době se v některých okamžicích nové kontroly vůbec nezahajovaly. Ty, které běžely, byly omezené nebo se dočasně zastavily,“ popisuje advokátka a specialistka na daňové právo Deloitte Legal Jiřina Procházková. Za loňský rok tak počet provedených kontrol klesl o více než třetinu na necelých sedm tisíc. Méně aktivní byla finanční správa s odvoláním na koronavirové uzavírky i v prvním pololetí letošního roku. Za tu dobu provedli její úředníci u daňových poplatníků jen zhruba 2800 kontrol, tedy ještě méně než v minulém roce.

Nyní se však trend mění a kontroloři se do firem opět vracejí. Snaží se dohnat to, co v době covidové nestihli. Pomáhá jim v tom i nová legislativa, která daňovým kontrolám dává větší razanci.

Daňová správa na tahu

České firmy by se tak měly připravit na sezonu ostrých kontrol. Ministryně financí Alena Schillerová už na jaře avizovala, že stát plánuje důkladně prověřit hlavně firmy a podnikatele, kteří čerpali nejrůznější koronavirové podpory. A to je práce právě pro finanční úřady. „Řada koronavirových podpor byla poskytnuta podle daňového řádu. Kontrolovat je tedy budou i finanční úřady,“ upozorňuje partner advokátní kanceláře Bříza Trubač Ondřej Trubač.