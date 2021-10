Akciové trhy se v příštích týdnech mohou ocitnout pod tlakem. Postupně začínají růst výnosy amerických státních dluhopisů, což stlačuje ceny akcií především v technologickém sektoru. Obecně platí, že rostoucí výnosy dluhopisů snižují atraktivitu akcií. Technologický sektor pak v posledních dnech doplácí na to, že si mnozí investoři uvědomili, jak nadstřelená je cena některých titulů.

Investoři by podle analytiků měli rovněž pozorně sledovat situaci kolem čínského obřího developera Evergrande. Ten dluží více než 300 miliard dolarů a nemá na splátky. Další vývoj situace a reakce čínských regulátorů může hodně zahýbat náladou na světových akciových trzích.

Martin Mašát, vedoucí investičního oddělení Partners Invest:

Sázky na konkrétní akcie provádím opravdu jen výjimečně, protože si myslím, že bez interních informací lze těžko budoucí superstar najít, a opravdu se stále nenašel nikdo, kdo by to z veřejných informací uměl. Nicméně, pokud bych si měl vsadit na sektor, kterému se z pohledu cen akcií bude dařit, pak bych věřil energetickým firmám a firmám ze sektoru utilit, které nyní zápasí s obrovským převisem poptávky po jejich službách. Myslím tím především akcie těžařů ropy či uhlí. Hodně v kurzu mohou být akcie ČEZ, jejichž cena je dlouhodobě spojena s cenou elektrické energie. Jen pro zajímavost, takzvaná forwardová (budoucí) cena elektřiny vyskočila za poslední rok ze 40 na 120 eur za MWh. Investoři by měli v říjnu sledovat, jak rychle poroste základní sazba, která zdraží nejen hypotéky, ale i úvěrování firem, které na několikaprocentní nárůst sazeb nejsou připraveny. Je nutné také sledovat vývoj v Číně, protože tamní události se rychle přelévají do nálad investorů a ovlivňují tak ceny akcií po celém světě a bohužel o to více i české akcie, protože ty jsou stále brány jako nerozvinutý trh.