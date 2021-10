1. Začínají volby do Poslanecké sněmovny ČR

Foto: ČTK

V pátek 8. října začínají v Česku parlamentní volby. Voliči budou moci hlasovat v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu 9. října od osmi do 14 hodin. Do letošních sněmovních voleb se přihlásilo 22 stran, hnutí či koalic.

Podle předvolebních průzkumů z přelomu srpna a září 2021 mají nejvyšší podporu hnutí ANO stávajícího premiéra Andreje Babiše, koalice Spolu (ODS, TOP 09 a KDU‑ČSL) s volebním lídrem Petrem Fialou, koalice Piráti a starostové (Piráti a STAN) s volebním lídrem Ivanem Bartošem a hnutí SPD. Nižší podporu, podle různých průzkumů nad nebo pod pětiprocentní hranicí, vykazují ČSSD, KSČM a hnutí Přísaha.

Hlasovat může každý volič, který alespoň v druhý den voleb dovrší věku 18 let. Při volbách do Poslanecké sněmovny se do obálky vkládá jeden hlasovací lístek, který reprezentuje stranu, hnutí nebo koalici, jež si volič vybere.

Na kandidátní listině vybrané strany může zakroužkováním volič udělit takzvané preferenční hlasy. Může tak učinit nejvýše u čtyř kandidátů. Ti jsou zakroužkováním zvýhodněni, a získají‑li od voličů své strany pět procent preferenčních hlasů v daném kraji, mohou se posunout v kandidátní listině výše.