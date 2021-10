Od počátku roku 2022 se v Česku zpřísní podmínky pro užívání sledovacích technologií na internetu, takzvaných cookies. K jejich nasazení provozovatelé webů budou muset dopředu získat aktivní souhlas návštěvníků svých stránek. „Budou muset změnit podobu cookie lišt, jejichž nastavení zatím často umožňuje využívat sledovací nástroje až do doby, než to uživatel odmítne. Pasivita návštěvníků stránek dosud provozovatelům webů hrála do karet, teď se ale situace otáčí,“ řekl týdeníku Ekonom Michal Nulíček z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Proti zbytečnému sledování

Zpřísnění se dotkne všech internetových provozovatelů. Cookies, tedy krátký textový soubor, který si navštívený web ukládá v počítači uživatele, obsahují informace o prohlížených webech. Lze z nich tak identifikovat, o co konkrétně se lidé zajímají, a kam je proto nejvýhodnější umístit reklamu. A tu ušít na míru, protože data z počítačů a mobilních telefonů jsou podkladem pro analytické a statistické úkony mapující zájmy a preference každého návštěvníka.